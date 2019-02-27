「背上插刀」踉蹌闖雪地！他急到只穿四角褲　竟全只為「一根菸」

▲弗拉基米爾的背上插刀。（圖／翻攝自YouTube／НОВОСТИМАНИЯ）

國際中心／綜合報導

俄羅斯韃靼斯坦共和國一間醫院裡，日前出現驚人的一幕，一名名為弗拉基米爾的男性病患，全身上下只穿著一件四角褲，一拐一拐的扶著牆壁要往外走，試圖到室外抽菸，不過他的背上竟然還「插著一把刀」，荒唐的場面在網路上引起熱議。

根據俄媒報導，這起事件發生在韃靼斯坦共和國澤列諾多爾斯克（Zelenodolsk），弗拉基米爾半裸的突然出現在醫院走廊上，步伐相當蹣跚，有時候還要攙扶著一旁的物品才不至於跌倒，最令人驚恐的是，他的背上還「插」有一把刀，下背的部分也滿是血跡，不僅嚇壞經過的民眾，就連看到影片的網友也跟著覺得痛。

弗拉基米爾到底是有甚麼緊急的事，連傷也可以不顧就衝到室外？從影片中可以聽到，一旁的護士跟醫生不斷追問他「你要去哪裡？」，隨後只聽見他簡短的回答「抽菸」。原來弗拉基米爾只是要解菸癮，儘管跟著後頭的醫生說服他不要外出，不過他仍然堅持自己所堅持的，以只穿一件內褲身上帶傷的狀態，跑到冰天雪地的室外抽菸，然後再一邊咳嗽一邊慢走的回到醫院內。

俄國衛生福利部表示，影片中的男子已經接受手術，並且被判定只有受到輕傷，刀只有傷害到他的肌肉組織而已。報導中也指出，弗拉基米爾在受傷之後被帶到醫院救治，並在拍完X光片等待治療的期間，擅自脫離了醫院跑去吸菸。

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