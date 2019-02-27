舊汙水廠狂飄臭味！　居民驚見「73隻土狼屍體」倒地四散疊一起

▲土狼示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

美國北卡羅萊納州居民21日時，在一處舊汙水處理廠發現了一堆動物屍體，走近一看竟是一群剛剛才死去的土狼，而且數量高達73隻，並散發出陣陣濃濃的臭味。當局表示，儘管該區沒有禁獵土狼的規定，不過死去的土狼屍體應該被帶到垃圾場處置，而非隨意丟棄。

根據外媒報導，這些土狼發現被傾倒在一條通往夏洛特溪的溝渠旁，2名居民在舊汙水處理廠附近找到了這些動物，原以為是鹿或是浣熊，接近一看才發現竟是「一堆土狼屍體」，全部的遺體都被堆積起來，上頭還貼著一些標籤，而傳來的惡臭更是讓人受不了。

當地警方表示，這些土狼可能是遭到狩獵之後，從不同地點被帶到此處丟棄；土狼常被認為不討喜，在北卡羅萊納州也沒有限制捕獵，但儘管如此，死去的土狼應該被帶到垃圾掩埋場，而非隨意丟棄，更有可能造成該地的汙染。

報導中指出，土狼遭到棄屍的地方為一處舊的廢水處理廠，通常大門都是被上鎖的，唯一擁有鑰匙的人為該區工人；在經過檢測後，確認這些屍體沒有對水源造成汙染，目前警方已經將對象鎖定為從羅文縣來到該處的一些人，並要查找出這些人到底是如何進入以及為何要將大量土狼撲殺。