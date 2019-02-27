4屁孩路邊性侵20歲女...正義哥怒拍片抓人！竟是「自願野戰」糗爆

▲泰國男女當街集體野戰，熱心民眾以為是性侵報警。（圖／翻攝自臉書／พระโขนง บางนา สมุทรปราการ）

記者錢玉紘／綜合報導

泰國一名網友日前在臉書粉專「「@loveddbkk」上貼出一段影片，內容是他看到一名年輕女孩，疑似在路邊遭到4名男性輪流性侵。這位正義哥拔刀相助，想要上前抓惡狼，最後只有1人被抓，沒想到警方到場之後，該女子表示，自己是自願跟這些男性在路邊野戰，並沒有被強暴。

綜合泰媒報導，「@loveddbkk」26日在臉書PO出影片，疑似有一名20歲的女性在路邊遭到4名年輕男性圍攻性侵，讓拍片的正義哥好驚訝，想上前抓人，但是之後只抓到1個，其他3名男子當場逃逸。影片PO出之後印起泰國網友的廣大討論，許多人都很驚訝怎麼會有人直接在路邊性侵。

但是之後，警方澄清，這起事件完全是場誤會。當時這4男1女坐在路邊喝酒，大家都喝得非常醉了，一時意亂情迷，打算直接在路邊集體野戰，才會讓路過的民眾誤以為是女子被集體性侵。

事後該粉專也澄清並非性侵事件，不過即便如此，在公共場合暴露或做出猥褻行為，仍然違反泰國法律的，警方提到，每個人最高可能被罰款5000泰銖。