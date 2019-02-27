不斷更新／川金都抵河內「27日共進晚餐」　金正恩再待越南2天

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▲金正恩和川普皆已抵達河內。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩以及美國總統川普目前皆已抵達越南河內，為27日、28日兩日舉辦的「川金二會」做最後準備，川普預計在今早與越南國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）和總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）會晤。川金兩人則會在今天晚上共進私人晚餐，進行簡短對話。是否會談論無核化、發布《河內宣言》或是終戰宣言等，皆引起外界關注。

韓媒預估，兩人在兩天一夜的行程中預計至少會見上5次，包含27日的晚餐，28日的單獨會談、午餐、多方會談以及發表共同宣言。比起首次川金會僅4小時45分鐘來得更加充分不論是美國或是北韓，雙方都想透過此次峰會進行「更深度的對話」。



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北韓朝中社發布照片顯示，金正恩在26日抵達河內之後，前往北韓駐越南大使館參訪。金正恩表示，「希望藉此鞏固兩黨和兩國之間根深蒂固的友好合作關係」。

05：30

北韓朝中社報導，領導人金正恩已經獲取來自工作團隊的簡報，內容是有關即將與川普會面的相關事宜。另外，金正恩在「川金二會」之後，將會停留在越南進行正式訪談，時間為3月1日至2日。

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