快訊／川普21：40專機抵達越南　「川金二會」27日登場

記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普在台灣時間26日凌晨1點30分起飛前往越南河內參加「川金二會」，經過2次落地加油後，於台灣時間21:40專機抵達河內。

川普於美國時間25日下午12:30分搭乘從馬里蘭州安德魯聯合基地搭乘空軍一號啟程前往越南河內，空軍一號途中經過兩次加油，首先是英格蘭的米登霍爾皇家空軍基地（Royal Air Force Station Mildenhall），接著是卡達杜哈的卡美英三國聯合基地。空軍一號26日凌晨抵達米登霍爾皇家空軍基地，白宮發言人桑德斯有下機與基地人員及空軍一號合照，但並未見到川普下機。

▲川普搭乘空軍一號前往越南參加「川金二會」。（圖／達志影像／美聯社）



相較於川普搭乘空軍一號前往越南，「川金二會」的另外一位主角金正恩，則是搭乘專列選擇以陸路從北韓前往越南，已經在26日上午抵達越南河內。

目前盛傳「川金二會」計劃於28日發布《河內宣言》，而美國與北韓若是決定建交，也會成為此次會議的一大看點。CNN指出，北韓在協商中可能允諾的事項包括，讓美國官員檢查核試驗和飛彈試驗場地、放棄寧邊核設施等。作為交換，川普可提議通過交換聯絡官、互設代表處來展開外交關係。



