金正恩「放風抽菸」影片曝光！與正小跑步遞菸灰缸　玄松月也同行

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記者王佩翊／綜合外電報導

北韓領導人金正恩與美國總統川普即將於27日正式於越南河內展開川金二會，而有別於搭乘專機的川普，金正恩特別花費66個小時，搭乘專用列車提前從平壤出發，沿途行經中國大陸進入越南境內。有日媒則拍到金正恩在南寧市某車站休息時，下車在月台抽菸的畫面，號稱萬能小秘書的胞妹金與正也隨伺在側，看準時機遞上菸灰缸。由於金正恩私下的面貌極少曝光，因此報導一出也馬上引發熱議。

根據日媒JNN報導，金正恩一行人所搭乘的專用列車於當地時間26日凌晨3時半左右在中國大陸南部南寧市的某車站稍作停靠，而金正恩也與車上高官一同下車散步。有別於以往在鏡頭前「做好準備」的樣貌，私下的金正恩時不時將手插在口袋散步，更拿出香菸在月台上抽了起來，胞妹金與正也馬上拿出預先準備好的玻璃製菸灰缸上前「伺候」。

另一方面，根據日媒所拍攝到的畫面，此次同行人士有北韓外相李容浩、外務次官崔善姬、胞妹金與正以及金正恩的緋聞女友、三池淵管弦樂團的玄松月。金正恩的專用列車在26日凌晨3時半抵達該車站後，約莫過了30分鐘，便重新啟程前往越南。

北韓領導人金正恩所搭乘的專列在凌晨行經中國廣西南寧市，並在台灣時間上午9時許抵達越南北部的同登車站，轉搭防彈賓士前往河內。

根據韓媒報導，金正恩與川普27日將會先共進晚餐，為時隔8隔月後再度會晤，以輕鬆的餐桌氛圍代替嚴肅的談判桌。兩人28日將會舉行正式會談，並可能在單獨會面或擴大會談後簽署《河內宣言》。