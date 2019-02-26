伊朗外長突然在IG宣布請辭！　曾嗆「美國有病吧」

▲ 伊朗外交部長薩里夫（Javad Zarif）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

伊朗外交部長薩里夫（Javad Zarif）25日在Instagram上宣布辭職，震驚各界。他表示，「我真誠地為無法繼續服務，還有服務期間的所有缺點致歉」，「保持快樂和樂觀。」美國總統川普去年5月宣布美國退出伊朗核協議，同時恢復對伊朗的經濟制裁。身為2015年伊朗核協議重要推手的薩里夫曾批評，美國「有病」、「對制裁別人上癮」。

伊朗核協議（聯合全面行動計畫，Joint Comprehensive Plan of Action）內容要求伊朗必須縮減濃縮鈾存量、15年內不得再興建重水反應爐，並定期接受檢驗；作為交換，美國、歐盟和聯合國安理會可解除對伊朗的經濟制裁。

現年59歲的薩里夫自2013年開始擔任外交部長，在西方世界被人熟知。CNN指出，他1977年離開伊朗、前往美國接受教育，先後取得學士、碩士及博士學位，更說著一口幾乎無瑕疵的英語。伊朗外交部已證實薩里夫辭職的消息，但沒有說明原因。

▼ 現年59歲的薩里夫自2013年開始擔任伊朗外交部長。（圖／達志影像／美聯社）



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