詭異怪風連奪5命！爸爸修屋頂被吹倒　墜地壓死14歲兒子

▲義大利中部地區23日突然颳起一陣強風，造成至少5人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

義大利羅馬近來發生一起離奇的不幸事件，一名父親爬上扶梯在修補穀倉時，突然被一陣大風吹倒，人跌落地面時剛好摔在14歲兒子身上，對方頭部因此受到重創，當場死亡。

義大利中部地區上周六（23日）突然遭到強風肆虐，居住在羅馬蒙泰羅通多(Monterotondo)地區的55歲男子加布里埃爾(Gabrielle Persia)，事發當天想要修理被狂風吹壞的穀倉屋頂，結果一不小心從5.5公尺高處跌落，正好壓在幫他扶梯子的兒子帕斯誇萊(Pasquale Persia)身上，造成重傷。

救護車趕到時，帕斯誇萊已被宣布死亡，加布里埃爾身上只受了一點輕傷，但他十分震驚，無法接受自己把兒子壓死的事實。警方表示，這是一起不幸的意外事件，當天因為強風，一共造成5人罹難，其中2名70歲男子因為農場牆壁倒塌慘被壓死，1名45歲男子則是在車內，慘遭倒塌的松樹擊中身亡。

▼男子被風吹倒後，竟然因此壓死自己的兒子。（圖／翻攝自Facebook／Pasquale Persia）

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