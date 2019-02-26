「鋯石」5分內可摧毀美國！　俄國營電視台：五角大廈及大衛營為目標



▲「鋯石」五分鐘之內就抵達美國，瞄準目標地。（圖／翻攝自Twitter／@NavyLookout）



國際中心／綜合報導

俄羅斯國營電視台「俄羅斯-1」（Rossia-1）政論節目「本週新聞」（Vesti Nedeli）主持人基謝廖夫於上周日在節目中指出，俄羅斯有可能與美國展開核戰，攻擊目標包括美國國防部所在地「五角大廈」（Pentagon）、美國總統度假地點「大衛營」（Camp David）和其他軍事設施。

據Global News報導，身為知名政治宣傳家、知名反美的人物基謝廖夫（Dmitry Kiselyov）在節目中表示，俄羅斯目前正在研發名為「鋯石」（Zircon）的高超音速飛彈，並表示這種飛彈能在五分鐘之內就抵達美國，瞄準目標地。他也展示地圖，指出五角大廈、大衛營、1998年關閉的馬里蘭州軍事訓練中心瑞奇堡（Fort Ritchie），以及2001年關閉的加州麥克里蘭空軍基地（Mcclellan Air Force Base），都是俄羅斯在未來若要發生核戰時所要攻擊的美國境內目標。

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▲基謝廖夫指出攻擊目標包括美國國防部所在地「五角大廈」、以及大衛營。（圖／路透社）



報導中指出，俄羅斯當局質疑，美國有意決定退出1987年冷戰時期和蘇聯所簽署的「中程核飛彈條約」（INF）後，於歐洲部署中程核飛彈，此舉將對俄羅斯的安全構成威脅。然而，俄國總統普丁（Vladimir Putin）20日在發表國情咨文時表示，俄羅斯不會率先在歐洲部署中程核飛彈，美國若在歐洲部署核武，俄方將被迫採取同等措施。

對此，美國國務院則反批普丁此言論是場「不實宣傳」，聲明美國並沒有在歐洲發展新型核武運輸系統。