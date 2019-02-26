潘斯與瓜伊多會面　宣布對委國新制裁：凍結國營石油公司資產

▲瓜伊多（左）與哥倫比亞總統杜克（中）、美國副總統潘斯（右）會面。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國副總統統潘斯25日抵達哥倫比亞，同時招開區域領導人緊急峰會，討論日益加劇委內瑞拉問題，並立刻與反對派「臨時總統」瓜伊多會面。會後潘斯宣布，決定對委內瑞拉做出新制裁，呼籲盟邦凍結委國的國營石油公司資產，並且針對4名支持馬杜洛的委國州長，封鎖他們在美國的所有財產。

潘斯（Mike Pence）與瓜伊多（Juan Guaido）會見由拉丁美洲國家組成的利馬集團（Lima Group）成員，呼籲各國立即凍結委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）資產，並向瓜伊多再次轉達美國總統川普對他的支持，「我們希望和平過渡至民主，但總統川普說得很清楚：所有選項都在檯面上」、「當委內瑞拉長期噩夢結束時，將會再次獲得自由，人民即將迎來自由主義國家重生的那一刻。」

馬杜洛（Nicolás Maduro）23日阻擋從哥國邊境進入的國際援助物資，宣布與鄰國哥倫比亞斷交，同時限哥國外交官在24小時之內離境，軍方更朝邊境附近的示威者發射催淚瓦斯和橡膠子彈，造成至少285人受傷、2人身亡。委內瑞拉政府在潘斯發表聲明後立刻回擊，指責美國和利馬集團各國踐踏基本國際人權，利用「兇惡的手段」驅逐馬杜洛。