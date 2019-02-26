一掃5年前失敗陰霾！　川普出發越南前宣布：葉門人質已平安返家

▲美國總統川普宣布葉門人質已成功獲釋。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普25日宣布，一名被囚禁在葉門長達18個月的美國人質已經順利返家。川普表示，讓所有被押在外的美國人質能夠順利返家，是政府目前最優先的工作，此次葉門人質獲釋，也顯示美國與其他國際夥伴保持緊密合作。

根據《紐約時報》報導，遭綁架的丹尼（Danny Burch）是葉門石油公司Safer的美國籍工程師，2017年遭叛軍「胡塞組織」（Huthi）綁架。川普在推特上表示，丹尼目前已返家與妻子團聚，也非常感謝這次阿拉伯聯合大公國的協助，這次的行動證明，美國與合作夥伴取得了良好的成就。

川普指出，「我們每天都在努力讓美國人回家。美國政府與外國夥伴之間保持著持續和密集的外交、情報和執法合作。救援美國人質是現任團隊最優先的工作，自我上任以來，丹尼已經是第20個成功回家的人質。」國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在聲明中表示，美國人的安全和幸福仍然是川普政府的最優先事項之一。

美國曾在2014年時，在葉門執行人質救援行動，搶救遭恐怖組織「阿拉伯半島基地」（AQAP）綁架的美國攝影記者薩莫斯（Luke Somers），但任務失敗後薩莫斯與另一名遭綁架的南非老師都遭殺害。