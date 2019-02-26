川金會前被越南驅逐出境　山寨金正恩怨：長得像名人怪我囉？

▲山寨金正恩與山寨川普當眾假裝親吻。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

形似北韓領導人金正恩的澳洲藝人李浩宏（Howard Lee）因簽證問題被越南驅逐出境，但他抱怨越南政府沒有幽默感，「真正的原因是我生來就長得像金正恩，這才是真正的罪行。」川金二會將於27日在河內登場，李浩宏則在金正恩所搭乘的火車到達河內的同日離開越南。

根據《華盛頓郵報》報導，李浩宏25日被移民局與3名警員從酒店護送至機場，「當我到達機場時，有1名士兵和移民局官員陪同出境和安全檢查，這讓我覺得自己幾乎就像真正的總統。」

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▲北韓與美國領導人的模仿者出現在街上，好奇的民眾駐足圍觀與拍照。（圖／路透）

除了李浩宏外還有一名加拿大籍川普模仿者懷特（Russell White），2人先前在河內停留多日，出現在法國區一間酒店與胡志明紀念堂，與好奇圍觀的民眾合影、假裝親吻對方，更在他們所舉行的假峰會中，表示北韓將暫緩核野心。李浩宏受訪時表示，「人們都愛死了，他們拍下我們的照片，甚至包括警察。」

北韓顯然不樂見針對金正恩的模仿。華爾街日報引述消息人士表示，北韓大使館向越南政府施壓，要求李浩宏收起大號黑西裝離開。