不斷更新／金正恩現身越南露燦笑！揮手轉乘防彈賓士　料數小時內抵河內

國際中心／綜合報導

川金二會進入最後倒數計時階段，目前北韓領導人金正恩已抵達越南邊境同登火車站，在大批北韓官員迎接之下，他滿臉笑容揮手致意，金正恩妹妹金與正、北韓官員金英哲、李洙鏞等人隨行陪伴，目前已轉搭黑色的防彈賓士離開火車站，料在數小時內抵達河內。

10：45

彭博報導，美利亞飯店（Melia hotel）26日一早戒備變得相當森嚴，出入嚴格管控，現場有多名武裝士兵和2輛軍用車輛駐守，北韓方面的保鑣以及工作人員外傳正在飯店內，且飯店部分樓層已進行封鎖。

根據美利亞飯店25日給入住客人的說法，「由於有國家元首來訪我們的飯店」，因此不得不加強安全措施。但飯店並未說明到訪國家元首的身分。

美利亞飯店接待許多來採訪川金二會的美國記者以及白宮媒體工作人員，但根據越南外交部推特消息，白宮媒體現在也必須要轉移至幾個街區外的國際媒體中心。

10：20

韓聯社引述美國白宮新聞發言人桑德斯（Sarah Sanders）的消息指出，川普和金正恩27日晚間簡短一對一會面後，美國和北韓進入「3對3」的晚餐時間，川普帶著國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及白宮幕僚長馬瓦尼（Mick Mulvaney），而金正恩外傳會帶著朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲（Kim Yong-chol）以及另名「身分不明」的助手隨行。

目前川金二會28日的行程規畫尚未對外公開。根據美聯社消息，川金二會的一系列正式會議將在28日展開。

▲北韓領導人金正恩抵達越南。（圖／路透）

10：00

華盛頓郵報引述2名外交消息人士的說法指出，金正恩應該會下榻河內美利亞飯店（Melia Hanoi）。

9：43

最新畫面顯示，金正恩上車後，親切搖下車窗揮手致意，大批隨扈在旁跟車跑步。

根據稍早消息，北韓領導人金正恩所搭乘的專列在凌晨4時左右行經南寧，並於上午8時15分抵達中國邊境城市憑祥。據了解，同登站在25日就已鋪好紅毯，且有軍警在現場守備，戒備相當森嚴，而大批北韓官員今早在同登火車站迎接。

▼金正恩轉搭防彈賓士，搖下車窗揮手致意。（圖／路透）

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▼ 隨扈跑步跟車。（圖／達志影像／美聯社直播截圖）