芬蘭夫酒後玩槍還叫妻子來看　下一秒子彈貫穿太陽穴慘死

▲辛格德平時就有喝酒的習慣。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

國際中心／綜合報導

與妻子婚後住在泰國烏隆府（Udon）的芬蘭籍男子辛格德，本月24日晚上在家喝酒，一時興起拿出手槍把玩，沒想到卻在妻子面前失手自轟，子彈貫穿兩側太陽穴，緊急送醫急救還是宣告不治。

根據《泰國日報》報導，辛格德（Karlman Bo Singurd）與泰國籍的妻子羅米（Ramee Ngern）結婚約10年，夫妻倆感情不錯，雖然他喜歡喝酒，但也沒有在酒後做過什麼離譜的事。

請繼續往下閱讀...

▲警方初步研判應該是辛格德酒醉自轟，但還是不排除妻子也涉入其中。

烏隆警方24日晚間9點30分左右接獲報案，指稱有一名外國人遭槍擊，頭部嚴重受創，趕到現場一看，發現辛格德維持著坐姿，頭部兩側太陽穴遭子彈貫穿，旁邊還有一把手槍，現場到處都是血跡 ，緊急將人送醫急救，最後還是因為傷勢嚴重宣告不治。

警方表示，初步調查死因應該是死者玩槍不小心自轟，事發前他還叫妻子進房間看，沒想到竟然自己爆頭慘死；雖然目前並沒有找到其他可疑跡證，但由於事發時只有夫妻兩人在場，於是還是決定先將羅米抓起來，詳細的死因則還在調查中。

● 飲酒過量，有礙健康

● 開車不喝酒，喝酒不開車