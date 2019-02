控告川普緊抓手強吻　前競選女成員泣：看著他的嘴唇貼過來

▲美國總統川普面臨性騷擾風波。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

美國阿拉巴馬州43歲女子強生(Alva Johnson)曾替總統川普工作,她25日在聯邦法院控告川普,指控對方在2016大選前的幾個月強吻她,「我立刻感受到被侵犯,這是我沒有預想到也不想要的。」白宮新聞秘書桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)透過聲明回應,這種指責很荒謬,川普並未騷擾強生。

《紐約時報》報導,強生曾任職於川普的總統競選團隊,她聲稱在一場佛州的活動上遭到強吻,此外,身為黑人的她薪水也比白人男同事還低。根據訴訟內容,強生提到川普2016年8月24日親吻了她,沒有徵得同意。

依據強生說詞,她當時與川普交談,她告訴對方自己工作了幾個月並提出鼓勵話語,接著川普堅定握著女方的手,保證他不會忘記強生,兩人靠得非常近幾乎能聞到皮膚上的氣息。下一刻,強生驚覺自己被親吻,手也被抓住,儘管她試圖轉頭,嘴角仍留下強烈觸感。

A woman who worked on Donald Trump’s 2016 campaign sued him in federal court, alleging that he forcibly kissed her at a campaign event, months before the election.