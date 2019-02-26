金正恩「越南取經」改變貧窮北韓？　彭博：鄰國都已轉型

▲金正恩今日抵達越南後轉搭防彈賓士，搖下車窗揮手致意。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

川金二會將於27、28日在越南河內展開。《彭博》列出6個問題來分析北韓領導人金正恩可以從越南吸取哪些經驗，其中，越南與北韓有幾點相似之處，但前者靠著經濟改革走出自己在東南亞的道路，後者人民則依舊處於貧困中。金正恩今（26）日上午已抵達越南，他將會見證許多值得借鏡之處。

美國總統川普與金正恩首次見面是在新加坡，這次則選在越南。分析指出，北韓的鄰國像是中國、南韓都已轉型，成為國際間的製造業強國，金正恩據悉曾向南韓官員討論過「越南式改革」，他將趁這次機會仔細觀察。

為什麼對越南有興趣

1975年越戰結束後的10年左右，執政的共產黨推出經濟改革（doi moi），旨在建立社會主義所主導的市場經濟，使得人民擺脫貧困，內容包括鼓勵外國投資，減少對國營企業的補貼，並允許農民販賣剩餘的作物。

如今，越南簽下10多項貿易協定，從2000年以來經濟平均增長6.6％，年所得從400美元提高到2600美元。最能吸引金正恩的是，越南政府依舊控制著極大的權力。

北韓與越南的相似之處

北韓與越南都曾跟美國陷入戰爭，後者隨後表現出和解態度，包括解決戰俘等問題，這也是金正恩開始採取的行動。

事實上，越南、北韓至今仍是社會主義國家，而北韓目前的地位與1980年代的越南頗為相似。從歷史來看，兩者都在中國的勢力範圍內，現今需要與其他國家發展關係，藉此抵銷中國的影響力。

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▲金正恩今（26）日抵達越南。（圖／路透）



北韓與越南的差別

北韓是由領導人所統治的獨裁政權，越南則是由少數人組成的一黨制國家。金正恩在國際間看似邊緣，不像越南積極尋找盟友並試圖融入全球經濟；孤立的北韓一直尋求中國的支持，而越南在東南亞地區保有一定的經濟獨立。

據了解，北韓與中國貿易占據北韓貿易總額的90％，其他能源、食品進口也相當仰賴中國。另外，北韓最有價值的資產藏在地底下，像是煤炭、礦石等，越南則仰賴著當地氣候與景觀發展出蓬勃的農業。

北韓經濟的糟糕程度

《彭博》指出情況越來越壞，北韓的平均收入略低於1300美元，不到南韓的20％。在金正恩領導下，國營企業倒閉後就任由私營企業擴張，藉此填補那些空白。

為什麼不複製南韓或中國的例子

毫無疑問，金正恩會學習鄰國的經驗，他偏好中國早期建立經濟特區的戰略，藉此促進特定區域的貿易，他也開始與南韓企業集團會面。

▲圖為越南當地一間餐廳外所張貼的川金二會海報。（圖／路透）



金正恩能從越南學習到哪些經驗

南韓科技巨頭三星集團替越南帶來10萬多個工作機會，讓越南不斷提升產值。北韓可以學習如何去整合海外投資與專業知識，只要稍微放鬆「韁繩」，就能在經濟上享有豐厚的回報。

從越戰中學習治癒傷口也是重要的一課。根據皮尤研究中心2017年一項民調，84％的越南人對於美國採取較良好的態度。

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