川普推特語錄／出發去越南囉　相信金正恩會做出明智的決定

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統今天中午將啟程搭機前往越南河內，準備與金正恩委員長進行歷史性的第二次會晤。川普出發前在推特上喊話要金正恩完全棄核，並稱相信對方會做出名決定。他也不忘重申築牆維護邊境安全，又自誇美股已經上漲了50％，自己逐漸把美國拉回正軌。

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▼自從我當選總統後，道瓊指數上漲了43％，而那斯達克綜合指數上漲了近50％。它們繼續漲下去，對你們的401(k)退休金計畫來說是個好消息。我們正以超乎其他人想像的速度把美國帶回正軌！

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▼我希望我們優秀的共和黨參議員不要誤入在邊境安全上軟弱的歧途。沒有強而有力的邊境，我們就沒有國家，而且選民與我們同在。堅強、聰明起來，別落入民主黨開放邊境與犯罪的陷阱！

▼前參議員Harry Reid正努力為自己職業生涯的失敗找台階下。他透過謊言欺騙，只會讓自己被另一位美女代替，愛哭鬼Chuck Schume。有些事永遠也不會改變！

▼與我們的全國州長早餐會，接著就要出發去越南與金正恩參加這場非常重要的峰會。徹底無核化後，北韓會迅速轉型成經濟強國，沒有它將會獲得更多。金委員長會做出明智的決定！

▼我們的油價漲太兇啦。OPEC冷靜點別激動。世界受不了價格急劇飆升，很脆弱的！

▼如果Spike Lee可以在對他的總統做出種族主義抨擊時，能多讀讀他自己的筆記就太好了，或者完全不需要更好。因為他的總統比起其他任何總統，對非裔美國人做了更多實際的事情！（刑事司法改革、史上最低失業率、減稅等等）

▼我們的南部邊境正處於國家緊急狀態。邊境巡邏隊、我們的軍隊和地方執法人員們做得很好，但如果沒有正在重點建設中的邊境牆，你們就不可能有邊境安全。毒品、幫派、人口販運必須被終止！