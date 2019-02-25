時隔8個月再見面…川金28日正式會談　可能簽署《河內宣言》

▲第二次川金會即將登場，河內街頭已經掛起美國與北韓國旗。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

第二次川金會即將於27日、28日在越南登場，外界預測此次美國總統川普與北韓領導人金正恩的對話密度將會遠超過新加坡的首次川金會。消息指出，川普與金正恩的正式會談將於28日開始，且可能會在會談後簽署《河內宣言》。

越南外交部表示，美國總統川普的專機將於26日晚間8時30分抵達河內內排國際機場；他27日將會先與越南國家主席阮富仲、總理阮春福會晤，當天下午再與金正恩見面，預定28日就會離開越南。韓聯社報導，北韓國務委員會委員長金正恩最快則會在26日上午抵達中越邊境的同登車站，再轉乘轎車前往越南首都河內。

韓聯社引述消息指出，金正恩與川普27日將會先共進晚餐，為時隔8隔月後再度會晤，以輕鬆的餐桌氛圍代替嚴肅的談判桌。兩人28日將會舉行正式會談，並可能在單獨會面或擴大會談後簽署《河內宣言》。

另一方面，有可能成為會談場地的河內索菲特傳奇大都市飯店（Sofitel Legend Metropole Hanoi），其法式風格園林目前正在翻修，川普與金正恩很有可能在此互動。據悉，川普28日離開越南後，金正恩將繼續對越南進行國是訪問，直到3月2日返程。