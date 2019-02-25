華爾街日報：中美貿易協議「高達100頁」　北京致力改革國企

▲川普表示，接下來將會在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與習近平會晤。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美中貿易代表團周末在華府展開第7輪談判，據《華爾街日報》報導，消息人士透露，雙方協議的內文可能高達100頁。北京在一些關鍵議題上沒有做出太大讓步，包括對國有事業的補助，以及支持國家主導產業發展模式的政策。一位中方官員表示，北京致力改革國有企業、增進競爭力，「只不過並非依照美國要求我們的方式執行。」

美國總統川普24日在推特上表示，談判已取得進展，因此將延後原本3月1日對中國大陸商品提高關稅的計劃。他還說，接下來將會在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦「川習會」，以達成協議，「對中國和美國來說，都是個很棒的周末。」

《紐約時報》報導，美國代表團預計從現在至「川習會」之間的某個時間前往北京，繼續解決剩下的分歧。報導指出，習近平同意前往海湖莊園，被中方視為一項妥協，因為他們原先希望能在海南島舉行會談。而這對川普來說也是一場賭博，因為習近平若拒絕在做客期間對談判讓步，可能面臨尷尬的局面。

▼ 中美貿易第7輪談判。（圖／達志影像／美聯社）



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