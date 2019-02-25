男女同樣能參戰！　美法官裁決：徵兵只要男性是違憲

▲ 五角大廈已在2015年取消對女性從軍的限制。圖為美國女兵在喬治亞州班寧堡與男兵一同練習戰術。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國德州聯邦法官22日晚間裁決，美軍徵兵限男性的作法實屬違憲，不論男性、女性都一樣能參加戰鬥，如今討論女性是否適合從軍的時代已經過去。此一裁決是自1981年最高法院確立徵兵程序以來，對兵役局（Selective Service System）的最大法律衝擊。

今日美國報（USA TODAY）報導，此案由名為「全國男性聯盟」（National Coalition For Men）的男性維權組織以及2名認為全男性徵兵制不公平的男子所提出。但地區法官米勒（Gray Miller）認為，戰鬥角色技能視職位而定，甚至現今某些崗位由女性勝任的效果比男性來得更適合。

只不過，此一最新裁決僅為「宣示裁決」（Declaratory Judgment），而非禁制令，也意味著法院並沒有命令政府要如何改變，來讓相關制度變得符合憲法。

「沒錯，在某種程度上，這是屬於象徵性質的，但這確實也產生部分實質影響」，原告委託律師Marc Angelucci指出，「不是取消徵兵登記，就是要求女性來做和男性一樣的事。」

美國現階段實施全志願兵制，國人只要在年滿18歲時進行兵役登記即可，且自1988年起，未登記兵役者不會受罰，但無法獲得聯邦政府的福利以及無法成為政府雇員。