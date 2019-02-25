弒母後剁1000肉塊！西班牙食人魔拿「母屍入菜」煮給愛犬吃

▲阿爾貝托染上毒癮後，經常做出失控舉動，沒想到最後更親手殺了母親並將其吃下肚。（圖／翻攝自每日郵報）



國際中心／綜合報導

西班牙一名26歲的無業青年阿爾貝托（Alberto Sanchez Gomez）竟將66歲的母親瑪麗亞（Maria Soledad Gomez）殺害，分屍切成1000多塊後，留存在家中冰箱與愛犬一同分食，震驚全國。據了解，瑪麗亞失蹤後，警方找上阿爾貝托，向他打聽母親下落，沒想到阿爾貝托馬上就坦承自己將母親碎屍萬段，並烹煮食用。

根據《每日郵報》報導，西班牙馬德里警方為了調查瑪麗亞失蹤案件，特地找上阿爾貝托家中，沒想到，一見到阿爾貝托，他馬上就坦承，親手殺害媽媽。警方隨後在阿爾貝托的公寓裡找到至少6個大型保鮮盒，裡面裝得全是瑪麗亞屍塊。警方懷疑，瑪麗亞1個月前就已經被殺害。

阿爾貝托稱，他將母親殺害後，把屍體分解成1000多塊，並用保鮮盒保存，與愛犬一起「分享」。警方也發現，瑪麗亞的部分重要器官至今仍無法尋獲，某部分的腸子則被丟在一般垃圾中，警方馬上將阿爾貝托逮補。事實上，阿爾貝托先前就曾多次因家暴案件被補。檢方目前已經以殺人罪將阿爾貝托起訴，阿爾貝托進行精神鑑定後將繼續收押並接受後續調查。

阿爾貝托的朋友告訴媒體，自從開始吸毒後，他便成為全家人的麻煩，先前還曾在家門口公園的長椅上和流浪漢一起喝酒鬧事。鄰居表示，經常看到瑪麗亞身上有瘀傷，當初以為是被家中寵物狗弄傷的，沒想到竟是遭到家暴。