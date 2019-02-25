不斷更新／路線又改！　金正恩專列「不經廣州」改自長沙南下

▲ 金正恩23日乘專列離開平壤，準備前往越南河內與美國總統川普見面。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩為出席2天後將登場的「川金二會」，23日下午乘綠皮專用列車自平壤出發，將穿越幅員廣闊的中國大陸，抵達越南，需時2.5天，由於行車路線不斷打破外界預測，格外引起關注。

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綜合外媒報導，金正恩專列於當地時間23日下午5時自平壤出發，當晚9時30分經過與中國接壤的丹東地區，24日下午約1時經過中國天津，今（25日）晨7時通過武漢。

此前外界推測，專列通過武漢後將經廣州、南寧到達與越南諒山接壤的廣西憑祥，但為趕在26日上午抵達，將不會路過廣州，經長沙、南寧等地，循最短路線行進。

南韓媒體指出，憑祥車站周邊25日上午自26日下午施行大規模管制；越南當局則宣布，自諒山省同登至河內間約170公里長的路段在26日上午6時至下午2時間，嚴禁所有車輛通行，顯示金正恩將於26日抵達。

另一方面，日前也有傳聞指出，金正恩24日早晨將路過北京，與中國國家主席會面後南下。但專列24日下午直接通過天津，北京站周遭也毫無動靜。《韓聯社》分析，平壤當局顧及美方觀感，因此避免在峰會前夕與中方接觸。