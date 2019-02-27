川金二會今登場　從新加坡到越南「7大重點」看世紀無核化談判

▲ 金正恩與川普2018年於新加坡首度會面。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩2018年6月於新加坡舉行歷史性峰會，會後簽署共同聲明，承諾朝鮮半島完全無核化。但此後雙方對話一度陷入膠著，北韓也多次被曝祕密發展核子能力。越南「川金二會」就在今日，《彭博》也針對新加坡峰會後美國及北韓間取得的進展整理7大重點。

● 上次川金會談什麼？

新加坡川金會共同聲明的4大要點包括美國及北韓關係正常化、正式結束1950至1953年的韓戰、尋回戰俘和戰時失蹤人員的遺骸並運回美國，以及共同努力邁向朝鮮半島無核化。

然而，雙方皆未提及棄核的具體時間點與何謂「努力邁向」，以及美方涵蓋南韓的「核保護傘」（Nuclear Umbrella）是否包含在朝鮮半島無核化的範圍中。北韓官媒《朝中社》同年12月則指出，華府對雙方在新加坡達成的協議有錯誤認知，「美國必須認清朝鮮半島無核化真正的定義，尤其需要學習正確的地理知識。朝鮮半島包括我們共和國的領土和美國佈設軍力及核武的地區（南韓）；朝鮮半島無核化則意味著消滅所有核武威脅的來源，不僅是南與北，還有朝鮮半島周圍的地區。」

● 無核化的意義

美國最初要求北韓提供一切武器、設備及可進行核裂變的物質清單；平壤當局稱此舉為「授人攻擊北韓的目標清單」。核擴散分析專家則指出，無核化後續步驟包括檢查、關閉核設施及摧毀核武，甚至是放棄核原料。

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▲ 越南當地一間餐廳外張貼川金二會海報。（圖／路透）

● 北韓要什麼？

金正恩希望美方能對北韓採取的行動給予相應的報酬，也在新年演說中表示，若華府不願放寬經濟制裁，北韓可能選擇走上一條「新路」。

他也呼籲，南韓應停止與美國的聯合軍演，重申無核化承諾包括「戰略性資產」，美國具核武攻擊力的飛機與戰艦都包含在內。但金正恩語氣較過去溫和許多，可能代表他的選擇有限。

● 新加坡川金會後發生什麼事？

北韓2018年7月轉交55具韓戰美軍遺骸，但至今仍有上千具遺骸正等待送回美國，礙於磋商進度緩慢，已經許久沒有進展。

金正恩在去年6月的峰會前，曾於4月宣布中止核試及飛彈試射，同時關閉核試場。但會後幾個月，《朝中社》便報導金正恩視察最新武器測試，稱其「再度展現我們迅速發展對整個區域的國防能力」。

川普在峰會後同意停止或縮減與南韓一系列嚇阻北韓的軍演，並稱其為「昂貴的戰爭遊戲」。時任國防部長馬提斯（Jim Mattis）指出，此舉不利軍隊戰備狀態，便遭川普駁斥。然而，川普拉攏平壤的政策12月仍出現轉變，以「參與了嚴重侵犯人權及控制言論的活動」為由，將金正恩左右手崔龍海等3名北韓官員列入制裁。

▲ 河內攤商開始販賣周邊紀念品。（圖／路透）

● 雙方是否持續對話？

會後美國及北韓高層級官員間對話陷入停滯，直到勞動黨中央委員會副委員長金英哲1月18日與川普在白宮會面，川金二會才確定有譜。

此後幾個週末，美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）及北韓外務省副相崔善姬皆在瑞典斯德哥爾摩秘密會談。報導指出，畢根在會中要求北韓停止發展武器及核原料。

另一方面，南北韓關係逐漸改善，9月更簽署協議，拆除非軍事區（DMZ）地雷及部分邊境哨所。僵持不下的美中貿易戰則使華府與北京間的合作面臨困難，但中國大陸外交部長王毅仍表示，中方支持川金再會。

● 北韓還是威脅嗎？

去年6月的峰會結束後，川普曾稱北韓「不再構成核威脅」，兩國間也出現低階外交及書信往來，但金正恩棄核的明確時間點尚未明朗。

衛星影像分析及美國外洩的資料顯示，平壤當局過去1年間仍持續製造及擴大核子能力。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在參議院作證時也坦承，北韓仍在製造核變物質。

蓬佩奧2018年6月曾表示，無核化的大部分進程可在川普的第一任期在2020年結束前完成，如今卻改口稱「不需要強加虛假的時間表」。

● 尚未終結的韓戰

由美國、中國及南韓領銜的聯合國盟軍指揮部（UN Command）1953年未能達成和平條約，僅簽署停戰協定。因此嚴格來說，朝鮮半島的戰爭狀態並未結束。

若北韓在未放棄武器的狀況下簽署協定，可能使金正恩政權取得合法性，削弱美國派駐南韓的2.8名萬士兵。而川普至今仍拒絕接受具象徵性的和平宣言，北韓也藉機指控美方違反承諾。