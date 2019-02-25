北韓談判團主力換人！金正恩推派最新愛將　分析：挑撥川普幕僚關係

▲ 為了籌備川金二會，金赫澈已先行抵達河內，與美方代表進行最後階段磋商。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

全球矚目的川金二會27日將在越南河內登場。令人關注的是，北韓領導人金正恩此次推派先前鮮少露面的北韓國務委員會對美特別代表金赫澈（Kim Hyok Chol）與美方磋商。但消息指出，金正恩此舉是要挑撥川普與幕僚們之間的關係。

綜合彭博、路透報導，金赫澈已在上周三抵達河內，並與美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）展開工作會談。根據國務院先前聲明，2人會晤主要目的，是要進一步推動川普、金正恩去年在新加坡首次會面時所達成的承諾，也就是無核化、改善美國北韓雙邊關係以及維持朝鮮半島永久和平。

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▲ 金正恩23日乘專列離開平壤，準備前往越南河內與美國總統川普見面。根據韓媒最新消息，金正恩將於26日凌晨1時至2時通過中越邊境。（圖／路透社）

身為川金二會核談判的新核心人物，金赫澈近幾周的曝光算是首次受到國際社會關注。事實上，現年40多歲的金赫澈曾擔任過北韓駐西班牙大使，在2017年因平壤當局進行飛彈試射遭西班牙政府驅逐後，赴北韓國家事務委員會工作。

據瞭解，金赫澈在2018年4月「文金會」期間，在起草聯合聲明一事方面扮演重要角色。雖然他先前曾被南韓媒體注意過，但直到此次川金二會，他取代北韓外務省副相崔善姬（Choe Son Hui）的職務並負責談判事務，才成為國際社會關注的焦點。

▲ 北韓外務省副相崔善姬被撤換的原因，北韓政府並未多做說明。（圖／達志影像／美聯社）

根據2016年投誠至南韓的北韓前駐英公使太永浩（Thae Yong Ho）先前的說法，金赫澈是在外交官家庭當中長大，在平壤外國語大學（Pyongyang University of Foreign Studies）攻讀法語，接著到外交部任職，是名「核威懾」（nuclear deterrence）專家，曾參與北韓外交部核戰略文件起草作業。

此外，南韓國立外交院（Korea National Diplomatic Academy）教授金賢旭（Kim Hyun-wook，譯音）指出，金赫澈曾參與10年前六方會談等多次國際性核談判，對協議內容相當瞭解。

▲ 金赫澈23日被拍到出入河內市中心的國賓館。（圖／路透）

「北韓外交走上了前所未有的戰術軌道，這是針對川普而採取的行動」，太永浩先前受訪曾提到，「透過任命金赫澈，金正恩企圖讓人感覺到，沒有任何人可以影響他們的直接溝通。這樣川普就會與他交談，不聽自己團隊的勸告。」

外傳金赫澈升遷的另個原因與近年來北韓外交官接連叛逃有關。去年，負責對美事務的北韓外務省副相韓成列（Han Song Ryol）遭到清洗，被指控為美國從事間諜活動，這起事件加深金正恩心中對資深外交官的不信任感。

▼ 川普（左）與金正恩（右）2018年6月在新加坡會面。（圖／路透）

▼ 目前河內已出現許多川金二會相關標示佈置，越南政府出動大批人力加強維安。（圖／路透）