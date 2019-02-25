美中貿易談判有「重大進展」 川普：3月1日不對陸商品加徵關稅

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美中貿易代表團本周末在華府進行協商，美國總統川普24日在推特上表示，雙方的談判已經在重要的結構性問題中取得進展，因此原本3月1 日對中國大陸商品提高關稅的計劃將會延期。川普也提到，若雙方的協商持續獲得進展，他將會和中國大陸國家主席習近平在佛州會面，以達成協議。

川普在推特上PO文表示，「我很高興宣布，美國和中國之間的貿易談判，在重要且具結構性的議題上取得實質進展，包含智慧財產權保護、科技轉移、農業、服務業、貨幣和許多其他議題，由於這樣的結果，我將會延遲3月1日美國對中國商品加徵關稅的期限」。

川普還提到，由於雙方都在此議題上取得進展，因此接下來將會在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦「川習會」，以便達成協議，「對中國和美國來說，都是一個很棒的周末」。

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去年底川普和習近平在阿根廷的峰會上達成共識，雙方同意貿易戰休兵90天，以便達成協議，期限就訂在今年3月1日，之後，美中貿易代表團進行多次會面磋商。中國大陸副總理劉鶴與代表團上週再度前往華府進行談判，並在21、22日舉行高級別貿易磋商，隨後中方代表團宣布將形成再延長2天，於本周末繼續談。

路透社分析，加徵關稅期限延遲是雙方近90天的貿易談判中，最明顯的重大突破，能預期市場將會對這個決定感到滿意，更可能是貿易戰結束的開端，因為這場紛爭已經讓數千億美元的商品失去價值，更拖慢了全球經濟成長。