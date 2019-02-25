孟加拉男疑「求婚被拒」劫機求見總理！威脅炸飛機遭特種部隊擊斃

▲孟加拉航空班機被劫機，緊急迫降。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

孟加拉航空（Biman Bangladesh Airlines）一架班機在24日從達卡飛往杜拜時遭到劫機，緊急降落在吉大港市（Chittagong）。嫌犯是一名年約25歲的孟加拉人，他試圖闖入駕駛艙，還要求要和總理談話，最後被上機的特種部隊擊斃，機上150名工作人員和乘客全都平安無事。

綜合外媒報導，該嫌犯在飛機起飛之後，揮舞著一把槍，並威脅自己身上有炸彈，要引爆整架飛機，接著試圖走到駕駛艙，因此該班機緊急降落吉大港國際機場，隨後嫌犯挾持了一名機組員當作人質。孟加拉軍方上將拉曼（S M Motiur Rahman ）表示，「我們試圖要逮捕嫌犯或是勸他投降，但他頑強拒絕，我們推斷他『精神異常錯亂』，因此開槍射殺」。

航空單位的官員表示，目前還不確定該嫌犯是否真的有攜帶爆炸裝置，但是手上拿的槍是真的，但無法得知當時是否有上膛，也正在調查嫌犯是如何躲過機場安檢的。目前嫌犯的身分還未公布，僅知道他大約25、26歲，說著孟加拉語，因此警方推斷是孟加拉國民，

據了解，該名嫌犯當時表示自己和妻子「私人問題」，想衝進駕駛艙是為了要跟總理哈希納（Sheikh Hasina）談話。該國民航旅遊局局長阿里（Md Mahbub Ali）向孟加拉電視台表示，該嫌犯會劫機是因為一名電影女演員拒絕跟他結婚。