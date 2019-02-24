快訊／飛杜拜航班驚傳「持槍劫機」！緊急降落　挾機組員當人質

記者王致凱／綜合報導

孟加拉航空（Biman Bangladesh Airlines）一架飛往杜拜的班機，24日驚傳持槍劫機事件，隨後客機於當地時間傍晚5時40分，緊急降落在孟加拉吉大港沙赫阿馬納國際機場（Shah Amanat International Airport）。目前警方已經封鎖周邊地區。

根據孟加拉當地媒體《達卡論壇報》（Dhaka Tribune）引述一名匿名機場官員的說法，該班機起飛後不久，一名槍手試圖闖入駕駛艙控制飛機，駕駛被迫緊急將班機降落在吉大港機場。

報導指出，雖然所有乘客都安全疏散，但槍手和兩名機組員仍在飛機上。警方目前已經封鎖該地區，並包圍暫停在跑道上的飛機。孟加拉民航首長Mohibul Haque則透過電話向孟加拉聯合新聞社（UNB）證實，所有乘客都平安撤離，但有一名機組員被劫機嫌犯挾持為人質。

孟加拉內政部長Asaduzzaman Khan Kamal向bdnews24新聞網透露，班機緊急降落時，劫機者曾拿槍指著機師。他說，「目前為止我們得知，所有乘客與飛行員都平安離開飛機，但嫌犯還在飛機上。」