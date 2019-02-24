民主黨最美女議員超佛心！　霸氣宣布：助理年薪不低於162萬元

▲美國民主黨籍的紐約州新科聯邦眾議員奧卡西歐─寇特茲是政壇新星(Alexandria Ocasio-Cortez)。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國第116屆國會的超級新星、剛滿29歲的紐約聯邦眾議員奧卡西歐‧寇特茲（Alexandria Ocasio-Cortez），日前霸氣宣布，只要當她的幕僚，年薪不會低於5.2萬美元（約162萬元台幣）。跟其他華府地區眾年輕新進助理來說，可是前所未有的高薪，而這也是她正努力推行的「生活工資」（Living Wage）運動，搶先拋出橄欖枝。

據《國會山莊報》報導，奧卡西歐‧寇特茲在個人推特上發文，「領導從我們的選擇開始，這就是為什麼我要來決定我的員工沒有人的年薪會低於52000美元（約162萬元台幣）的原因。這可能是華府最高的新進人員薪資之一，我們能夠儉省其他地方，但一份生活工資值得每一分錢。」

不過奧卡西歐‧寇特茲的部分幕僚可能必須減薪，公關主任特倫特（Corbin Trent）向媒體透露，這位全美最年輕女眾議員辦公室裡的工作人員，最高薪資為8萬美元（2460150元台幣），遠低於中位數15萬4634美元（約4755286元台幣）。特倫特自己的年薪是6.7萬美元（約2060376台幣），他須撫養兩名子女。

特倫特表示，「事情談何容易？絕不。但付諸行動的一部分，就是每個人都要知道自己會有點辛苦。大家共同分攤，一起合作。」

▼奧卡西歐─寇特茲。（圖／路透）

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奧卡西歐‧寇特茲去年12月已先宣布，會付時薪15美元（約461元台幣）給辦公室實習生。她認為，有人認為低薪無可厚非，是「相當悲哀」的事，「低新事證置資金成為問題的一個重要原因，你可以為賺更多錢成為一個遊說客，或是和遊說客建立交情，可以賺很多錢，真正的工作付的卻不夠。這會有骨牌效應。」

奧卡西歐‧寇特茲的辦公室持續徵才中，但特倫特告訴報導國會山莊與華府政治動態的刊物《點名》（Roll Call），幕僚最多只能是18人，會符合國會規定的上限。

奧卡西歐‧寇特茲過去已經呼籲國會議員為幕僚加薪，指出部分助理領到的工資並不足以支應在華府生活的基本開銷。

持左派立場的奧卡西歐為本屆最年輕的議員，直到2018年2月都還在紐約付近一家西班牙餐廳吧台調酒，參與黨內初選時，媒體連她的名字都不願放進標題，讓她自嘲是「沒有名字的女孩」，沒想到驚奇之旅才剛開始，一舉扳倒勇有近20年資歷的聯邦眾議員克勞利（Joseph Crowley），成功獲得民主黨提名後，當選聯邦眾議員。