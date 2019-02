僅有100公分！她天生缺手臂、膝蓋　找到健壯真愛要結婚了

▲奧斯汀即將與男友邁向人生新階段。(圖/翻攝自YouTube/Barcroft TV)



國際中心/綜合報導

美國德州休士頓30歲女子奧斯汀(Jlissa Austin)身高僅有約100公分,她天生沒有雙臂、膝蓋且只有7個腳趾頭。然而,本來以為自己活不過18歲,如今她卻已經30歲,還遇到真愛薛特(Johnathon Shorter),兩人正在籌備夏季婚禮,「我們現在都非常期待。」

《每日郵報》報導,儘管先天有著肢體障礙,奧斯汀卻克服重重挑戰,她還經營自己的紡織公司,平常的生活起居也難不倒她,她會利用腳趾來打字與刷牙。男友身高約167公分,身材健壯,與奧斯汀一起住在休士頓的公寓,兩人進入籌備婚禮的階段。

談及這段戀情,奧斯汀本來想都沒想過,她不知道自己會活過18歲,甚至經由朋友的介紹認識薛特,兩人13年前相遇,起初只是朋友,後來擦出火花,「我認為這不會發生在我身上,知道薛特在我身邊感覺真好。」

'My disability has never affected our love life'