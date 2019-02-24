川普推特語錄／我們將在2020年大勝！　假新聞就是不想報導事實

▲ 美國總統川普。（圖／路透社）

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）23日宣布與鄰國哥倫比亞斷交，軍方更朝邊境附近的示威者發射催淚瓦斯和橡膠子彈，造成至少2人身亡。《路透》報導，美國可能最快在下星期一對馬杜洛政府實施制裁。川普在推特上聲援委內瑞拉人民，也在造勢大會上播放委國臨時總統瓜伊多的影片，以表達支持。

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▼ 「沒有一絲證據證明這位總統在憲法上（或其他任何方面）做錯了什麼。」- 格雷厄姆．萊傑（Graham Ledger）。 謝謝格雷厄姆，太實在了！

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▼ 委內瑞拉人民站在歷史的門檻上，準備收復他們的國家 - 以及他們的未來....

▼ 右翼的能量遠超過左翼的能量。 這就是為什麼我們贏得參議院，還有為什麼我們將在2020年大勝。假新聞就是不想報導事實。 邊境安全是一個重要因素。而正在施工的圍牆將阻止幫派、毒品及犯罪！



▼ 天佑委內瑞拉人民！