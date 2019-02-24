千億NFL冠軍老闆到中國裔色情店買春被訴　妓女一年接客1500人

▲超級盃冠軍美式足球「新英格蘭愛國者」隊的老闆克瑞夫特（Robert Kraft）本月初才捧回NFL超級盃冠軍獎杯，前天就被指控買春。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國甫獲超級盃冠軍美式足球「新英格蘭愛國者」隊的老闆克瑞夫特（Robert Kraft），身價超過2000億元台幣，卻被爆經常光顧當地一間由中國人開設的色情店「亞洲蘭花日間水療中心」（Orchids of Asia Day Spa），遭警方在22日以兩項「召妓」罪名起訴，美式足球聯盟（NFL）恐對其開鍘；花旗集團前總裁兼營運長海文思（John Havens）也同樣涉案。

據《福斯新聞》報導，77歲的克瑞夫特身加約2030億元台幣，警方目前僅對其發出搜查令，尚未逮捕，而他本人則嚴正申明絕無涉及不法。不過根據警方說法，克瑞夫特尋歡的身影早已被監視器全錄下，木星鎮（Jupiter）的警長對此也是相當意外，指該水療中心藏在一排商店的後方，位置十分隱密，沒想到他能找到這種地方。

涉案水療中心標榜提供泰式、日式及瑞典式等按摩，主打環境「隱密、安靜」，消費一個小時平均要價2430元台幣。該店28歲的負責人張華（Hua Zhang，譯音）及39歲的經理王蕾（Lei Wang，譯音）被控參與人口販賣及賣淫集團，已於19日雙雙被捕。CBS引述官員消息稱，人蛇集團誘騙中國婦女賣淫，且限制行動，全年無休（上午9點半至晚上9點半），平均一年得接1500位客人，非常無良。

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▲瑞夫特（Robert Kraft）面臨被起訴命運。（圖／路透）

警方坦言，這波行動長達7個月，利用錄影機長期監視拍攝，此次掃黃大有斬獲，共關閉了10間水療店，揪出25名嫖客，光是克瑞夫特就被拍到光顧兩次，還有掏出100美元大鈔放桌上付錢的畫面。美國總統川普身為克瑞夫特的好友與金主，針對嫖計醜聞表示，「很可悲，我還滿驚訝的，因為他宣稱他無辜。」

NFL對球隊老闆的個人操守設下高標，因此克瑞夫特可能面臨禁止進入球場或罰款的處分；他在1994年以1億7200萬美元收購新英格蘭愛國者隊後，以9度進入超級盃決賽，並獲得6座冠軍。