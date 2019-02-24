與排泄物共存！美魔鬼父母凌虐13名子女認罪　監禁25年起跳

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國加州在2018年1月15日驚爆一宗位於洛杉磯的虐童案，56歲的大衛與49歲的露意絲以極度殘酷的手段，長年囚禁、凌虐13名子女，並讓他們與排泄物共處一室、禁止吃東西導致生長停滯。終於，這對夫婦在22日於河濱郡高等法院認罪，將面臨至少25年的監禁。

據《CNN》報導，特賓夫婦去年一月被捕。當時他們17歲的女兒逮到機會逃跑，到距離洛杉磯96公里的東南小鎮佩里斯（Perris）撥打119求救。這13名2至29歲的子女被發現時，都嚴重營養不良且體重不足，甚至好幾個月沒洗澡，主因是長年被毆打、被禁食，不是被綑綁在床上，就是被關在籠子裡。

▼美國加州恐怖虐童夫妻。（圖／路透）

在聽證會上，母親路易絲（Louise Turpin）不知是否因羞愧，臉不僅脹紅還發出啜泣聲，但丈夫大衛（David Turpin）卻面無表情。河濱郡（Riverside County）的檢察官海斯特林（Mike Hestrin）表示，兩人將被判處終身監禁，「被告糟蹋生命的程度，等同於一級謀殺罪，所以我認為這個判決相當合理。」

特賓一家人過著孤僻又低調的生活，直到17歲的女兒從窗戶逃出來求救，特賓夫婦駭人的虐童行徑才曝光。他們在2011年面臨破產，大衛曾擔任軍火大廠洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和諾斯羅普格魯曼（Northrop Grumman）的工程師，而路易絲是家庭主婦。

報案時，逃脫的女兒在電話中表示，兩個妹妹和一個弟弟仍被綁在床上，真的受不了了，「他們晚上醒來時都會哭鬧，一直叫我打電話求救。」少女以尖銳的聲音歇斯底里地說道。接獲案件的警方抵達這案發現場時，兩名小女孩才因胡亂被鬆開，但22歲的兒子還被拴在床上。他告訴警方，他們是因為被懷疑偷食物和不尊重，所以被懲罰。

報案時，女兒甚至不知道自己的住址。特賓夫婦向州申報小孩都「在家自學」。事實上，最年長的孩子今年已經30歲，智力卻只有國小三年級的程度。另外，許多小孩都有營養不良、生長停滯、肌肉流失的健康問題，11歲的女孩手臂只有嬰兒般粗細。

這13名小孩被發現後立即住院，目前尚未公開發言；成年人則由河濱郡當局臨時接管。負責照顧年幼兒童的社會福利機構拒絕對此案件發表評論，代表七名成年子女發言的律師奧斯本（Jack Osborn）說，現在成年子女都生活在一起，過著和同儕相近的生活，但他們希望保有自己的隱私，並補充，「他們現在可以放心，朝正常生活邁進了。我不希望他們因為一連串審判感到壓力。」

至於是否應該讓受害的子女出庭，加州大學歐文分校的教授兼臨床心理學家伯雷利（Jessica Borelli）建議，許多倖存的受暴者往往在自我懷疑中掙扎，參與認罪的過程可能能幫助孩子從遭遇的挑戰中走出來，「目前他們如何受虐已經被證實，但如果有什麼地方搞錯了，他們也可以再次確認。」

檢察官海斯特林表示，一般來說，在認罪答辯上會盡量避免讓兒童作證，但假如他們選擇出庭，也會允許在判刑時給他們發言的機會。