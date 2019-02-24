越來越多「準備者」搬到地下去　地堡經濟進入美國主流社會

▲ 越來越多美國人為末日到來做準備，開始購買「地堡」 。（圖／翻攝自Vivos官網）

國際中心／綜合報導

在美國，越來越多人都開始擔心世界末日的到來，這樣一群畏懼經濟、社會與環境崩解的「末日準備者」（prepper），開始到超市購買水與食物等物資囤積，也紛紛著手尋找適合在「末日」居住的房子。其中，能阻擋空氣、水滲透並可承受內外部爆炸的「地堡」，逐漸變成這些人考量搬家的主要選項，地堡經濟漸漸進入到主流社會。

根據「ABC News」報導，42歲的生物醫藥工程師米爾頓（Milton Torres）提到，世界動盪令他深感擔憂，甚至已經不知道到底什麼是真實的，「如果你以為政府會在末日時拯救我們？那我只能說，祝你好運。因為政府根本不希望我們留意到當前正在發生的情況，並產生恐慌。」

因此，米爾頓選擇開始收拾家當，並花費2.5萬美元（約新台幣77.7萬元），買下一間200平方公尺的地堡，準備成為第一批永久入住Vivos Xpoint大型避難社區的居民。這個社區位於南達科他州（South Dakota），一共有575個地堡，大約可以容納多達5000人。

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▲ 地堡面積龐大，堅固並能防止空氣、水滲透。（圖／翻攝自Vivos官網）

他強調，一般的房屋都無法抵擋來自殞石的撞擊，與它們相比，自己購買的地堡簡直就跟鋼鐵一樣堅固。

南伊利諾大學人類學家查德（Chad Huddleston）分析，「購買地堡」是「新興中產階級」為了末日所展開的準備運動，這群人多半有著一定水準的教育背景，也有一份收入穩定、待遇不差的工作。

查德多年來一直在追縱、研究這樣的「準備」（prepping）行動，他表示，地堡經濟已經進入到主流社會，「即使外面的世界可能正處在一片混亂之中，這群「末日準備者」仍然希望能保持好自己的生活水準與標準，他們相信，至少在末日之後，自己與家人仍然能夠「毫髮無傷」的從地堡走出來。」

查德補充，之所以造成地堡需求量開始持續增長，其實要追溯到2005年卡翠納颶風，在卡翠納襲捲留下滿目瘡痍後，人們開始產生了「即便發生災難，政府也不會出手協助、拯救」的想法。之後，隨著氣候變遷、天災發生的頻率更為頻繁，大家都更加明白，基礎建設及房屋的脆弱，決定自己找尋更適合生存的房屋。

▲ Vivos集團在美國建立3個大型地堡社區 。（圖／翻攝自Vivos官網）

Vivos集團老闆羅伯特（Robert Vicino）從過去10年開始，在美國陸續建造了3個大型地堡社區，甚至為了迎合超級富豪的居住方式，準備了豪華的服務設施，包括有機水耕栽培、農業生產系統、酒吧、游泳池、水療中心、數位天氣站和室內射擊區全都應有盡有，有些地堡的面積更是比一間沃爾碼超市還要大。

對此，美國學者道格拉斯（Douglas Rushkoff）指出，這些富翁已經賺夠他們所需的錢，透過這些錢，能夠讓他們不會受到自己製造出來那些問題的影響，「這種想法其實就跟川普考慮建牆來避免移民入侵一樣，解決的辦法不能只是躲避、掩蓋，全球應該去推翻這樣一套『看重經濟成長勝過人類存亡』的經濟體制。」

▼ 地堡內設備應有盡有，住起來相當舒適。（圖／翻攝自Vivos官網）