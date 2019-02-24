豪花1300萬辦產前派對　梅根搭奢華專機可能激怒威廉王子

▲梅根輕撫著肚子，一邊走出紐約的高級飯店。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國薩塞克斯公爵哈利王子的妻子梅根（Meghan）懷孕約7個月，她日前到訪美國紐約舉辦產前派對，被傳出花費高達33萬英鎊（約台幣1320萬元）。對此，曾是黛安娜王妃的前管家伯瑞爾（Paul Burrell）表示，梅根必須理解王室成員跟名人是不一樣的，她很有可能觸怒低調的威廉王子。

37歲的梅根為了慶祝孩子將出生，被媒體爆料前往美國最昂貴的五星飯店之一，每晚要價5.7萬英鎊（約台幣230萬元）。伯瑞爾聽聞後批評，這趟旅程太過奢侈，可能會讓威廉王子與凱特王菲不悅，「我們不是名人，要成為王室成員是非常不同的。」

伯瑞爾補充，雖然威廉有一堆名人朋友，但不會把這些人帶回家，「他們不是他的朋友，而是與他合作的人。」展開王室生活前，梅根曾是模特兒與演員，自然有許多上流社會的好友。

除了旅程花費高昂，梅根乘坐私人飛機從紐約回到倫敦的行為也激怒環境保護者，她經常討論氣候變遷議題。伯瑞爾警告，當威廉與凱特成為未來的國王與女王後，梅根必須學習尊重對方，「兩個不同的家庭，分別是薩塞克斯與劍橋，正在進一步分離，這可能是好事，凱特與威廉得保持極其純潔。」

伯瑞爾建議，梅根應改變行事風格，否則就會跟黛安娜王妃一樣，所有舉動都被媒體報導，「結果並不好。」

哈利並未陪同梅根到紐約，他在倫敦出席活動，旨在鼓勵讓孩子能接觸到免費的活動與營養午餐。沒人證實梅根在紐約到底見了哪些人，有時尚雜誌指出她跟最親密的好友待在一起。