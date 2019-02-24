崇拜《沉默的羔羊》漢尼拔　男大生「爆頭碎屍」同學…吃了他的肝！

▲被害人遭殺害，屍體被分解後棄置河底，唯獨肝臟未被尋獲。（圖／取自免費圖pixabay）



國際中心／綜合報導

德國耶拿大學（University of Jena）去年8月發生一起駭人聽聞謀殺案，一名23歲越南籍留學生模仿電影《沉默的羔羊》情節，謀殺並分屍同校26歲中國籍劉姓同學，甚至還食用其肝臟，之後將屍體棄置河中。不過，由於醫師診斷出他患有精神疾病，外界猜測他很可能不會被判監禁。

綜合外媒報導，越籍嫌犯去年8月向被害人謊稱有包裹記錯地址，將他引誘進房間後，先將音樂轉至最大聲，再持鎚子猛擊他的後腦，將其殺害。被害人劉男最後遭分屍、丟棄。嫌犯曾向女友說起殺人一事，經女友苦苦勸說，嫌犯於是於去年8月28日向警方自首。

警方在耶拿附近的薩勒河（Saale）中尋獲死者屍塊、頭顱等，但獨缺肝臟，而法醫驗屍後證實，死者的肝臟是被人用利刃割下；由於嫌犯相當仰慕電影《沉默的羔羊》中的食人魔漢尼拔（Hannibal Lecter），因此警方懷疑他仿效電影情節，將死者的肝臟吃下肚。

另外，嫌犯殺害被害人後，還動手偷走了他死者的電腦與手機，並以死者名義上網訂購價值上千歐元商品，因此調查人員也不排除行兇動機與金錢有關。不過，嫌犯本人則供稱與被害人並不熟識，不知為何會犯案。由於法醫認為這名嫌犯患有「偏執型精神分裂症」，無法認知自己行為犯法，當地媒體猜測他可能不會被判入監服刑，但很可能判處強制接受治療。本案26日將於格拉（Gera）地方法院開庭審理。