北韓放棄核武真心嗎？　金正恩「不願孩子一生帶著核彈密碼」

▲據信金正恩與夫人李雪主育有3名子女，但從未獲得官方證實。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

北韓最高領導人金正恩與美國總統川普的第二場高峰會即將於下周在越南舉行，不過北韓無核化進程如今陷入僵局，吸引全世界關注。在「川金會」扮演重要角色的美國前情報官22日透露，金正恩去年曾向到訪的美國國務卿蓬佩奧表示，他並不希望自己的孩子在擁有核武的國度成長。

美國中情局駐南韓任務中心前主管安德魯．金（Andrew Kim）22日在史丹佛大學演講時透露，去年4月份蓬佩奧（Mike Pompeo）就任國務卿前，以中情局局長身份訪問平壤時，曾追問金正恩是否真的有意願實現朝鮮半島無核化。

安德魯．金轉述，金正恩當時回答，「我是一名父親，也是一位丈夫。我有孩子，而我不希望我的孩子一輩子都得在背包裡放著核武密碼。」金正恩當時除了確認無核化的意願，還強烈希望與美國改善兩國關係，建立互信機制。

金正恩與川普去年6月在新加坡舉行首場歷史性峰會，並發表聯合聲明，誓言實現朝鮮報導無核化，但至今進度幾乎陷入停滯。「川金二會」將於27、28日於越南河內舉行，預期雙方將就無核化定義設法取得共識。