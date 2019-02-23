過鴨綠江了！金正恩專列通過「中朝友誼橋」　晚間駛入丹東　

▲警察晚間在遼寧丹東中朝友誼橋旁站崗。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

北韓最高領導人金正恩的專用列車，已經於北韓時間23日晚間10時（台灣時間晚間9時）許，通過北韓與中國邊境的「中朝友誼大橋」，正式越過鴨綠江進入中國丹東市，持續朝越南方向前進。

根據路透社報導，中國遼寧省丹東市有2名目擊者透露，來自北韓的領導人專用列車，已經於當地時間晚間9時30分左右入境中國；專列所到之處，均有大批軍警維護秩序，並驅趕拍照民眾。南韓韓聯社和YTN電視台均報導，這輛列車很有可能就是搭載金正恩的專列。

NK News網站則引述消息人士說法，指該輛專車比普通列車還要長，且行駛速度更慢，加上現場有大量警察維安，因此幾乎可以肯定是金正恩搭乘的列車。消息人士還透露，該列車的窗戶全都被遮蔽，越過邊境時列車完全沒有透出光線，僅看得到車頭燈。

金正恩下週將與美國總統川普於越南河內舉行第二次會談，根據俄媒先前報導，北韓專列於當地時間23日下午5時離開北韓，估計總車程將超過2天。不過，當局並未公佈金正恩的詳細出行規劃，外界猜測金正恩也有可能搭專機前往越南，之後再搭專列返程。