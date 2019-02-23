川金會提早開始？山寨川普、金正恩河內逛大街　韓客：冒牌比較帥

▲山寨川普、金正恩。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

越南河內街突然出現一群西裝筆挺的保鑣，仔細一看，站在中間的居然是美國總統川普與北韓領導人金正恩！周圍還有許多媒體記者包圍，路人也停下腳步圍觀，還在訝異川金會怎麼提早開始時．仔細揉揉眼睛，原來是提前抵搭會場暖身的「山寨版」！





模仿金正恩的是香港藝人Howard X，而模仿川普的則是加拿大籍男子懷特（Russell White）。他們從飯店走出後，一路被媒體記者與路人包圍，兩人也停下腳步「配合受訪」，做出互相握手、擊掌、擁抱的姿勢，逗樂現場民眾。他們表示，越南非常美麗與安全，接下來將到餐廳品嘗道地的越南春捲與河粉，也計畫到博物館好好了解越南歷史。除此之外，「山寨川普」還不斷說著，要維護世界和平與確保北韓無核化。

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▲山寨川普、金正恩。（圖／達志影像／美聯社）



Howard X表示，他必須花費3個小時化妝，而懷特則天生長得像川普。這次他們也特別安排幾個隨行保鑣，以及租了一輛豪華禮車，讓這齣戲「演好演滿」，他們也將在河內待到下周川金會結束。剛好在河內旅遊的韓國觀光客則說，「山寨版的金正恩好像比照片中的本尊還帥耶！」

▼山寨川普、金正恩遭媒體包圍。（圖／達志影像／美聯社）