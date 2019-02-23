川普糾結「諒解備忘錄」一詞　貿易代表說服老闆失敗：改稱協議

▲中美貿易持續談判。圖左為劉鶴；右為萊特海澤。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）22日試圖在白宮「溫和教育」他的老闆，也就是總統川普，「諒解備忘錄」（MoU）是具有約束力的協議。不過，川普顯然不喜歡這個詞，中美貿易談判時，他堅持認為諒解備忘錄沒有任何意義，最後，美官員改用「貿易協議」這個名詞。

《彭博》報導，川普22日在橢圓形辦公室接見中國國家主席習近平特使、國務院副總理劉鶴，這是第7輪的中美經貿高級磋商。雙方貿易談判代表一直在起草諒解備忘錄，內容包括農業、非關稅壁壘、服務、技術轉讓、貨幣與知識財產權等。

然而，川普顯然有所不滿，他告訴在場聚集的記者，諒解備忘錄是非常短期的，「我不喜歡諒解備忘錄，它們沒有任何意義。對我來說，它們沒有任何意義。」

萊特海澤試圖安撫總統的情緒，他說，諒解備忘錄是雙方之間具有約束力的協議，內容詳盡，涵蓋所有細節，「這是法律上的術語，這是一份合約。」對此，川普沒有被說服，反而回應，「我不同意。」劉鶴則發出笑聲。

最後，萊特海澤決定妥協，他告訴記者，「現在開始，我們不再使用諒解備忘錄這個詞，將使用貿易協議一詞。」他詢問劉鶴是否能接受，對方點頭。

諒解備忘錄是一種雙方或多方簽訂的文件，某種程度來說具有法律效力，可以被視為「簡單形式的條約」。