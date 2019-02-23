金正恩要來了！越南證實國事訪問將登場　25日實施交管

▲ 川金二會將於2月27日至28日舉行。越南當局指出，目前已有多達2600名外國記者登記採訪川金會。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

在川金二會即將登場的此刻，越南外交部今（23日）發聲明宣布，北韓領導人金正恩應國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）的邀請，會在「未來幾天」出訪越南進行國事訪問。此外，越南人民軍隊報（Nhan Dan Paper）也透露，當地25日晚間就會開始實施第一階段的交通管制。

路透社報導，儘管北韓官方媒體迄今尚未證實出訪越南及川金二會的消息，越南外交部已在周六發聲明提到，金正恩將應阮富仲的邀請來訪，但並未提及進一步的日期、行程等細節。3名消息人士認為，金正恩應該會在25日抵達越南。

根據越南人民軍隊報（Nhan Dan Paper）援引公路總局的說法，當局25日晚間7時起將會實施第一階段的交通管制，而26日上午6時至下午2時則會全面禁止車輛上路。

這意味著金正恩可能搭乘火車至中越邊境的同登火車站（Dong Dang），接著乘車前往河內。但目前仍未知金正恩最終會搭乘火車經中國抵達越南，或是搭乘專機。

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▲ 當地餐廳已貼出的川金二會相關海報。（圖／路透）

韓聯社先前引述消息人士的說法指出，金正恩可能會在23日搭乘專用列車，經由陸路從丹東入境中國大陸，途經廣州前往河內。也有一個說法是北韓會先將空車送往河內待命，而金正恩則會搭乘專機飛往越南與川普見面，等到川金會結束後，再從越南搭乘專用列車入境中國，與中國國家主席習近平會面。

為了即將登場的川金會，河內一直持續在加強安全措施。官員指出，川金會預計將在河內市中心的國賓館（Government Guest House）舉行，而旁邊的大都會飯店（Metropole Hotel）是峰會地點的備案，目前這2個地點的街道都已用鮮花布置，並設置北韓、美國及越南的國旗。據傳金正恩可能下榻河內市中心的美利亞飯店（Melia Hotel）。

▼ 外傳川金二會將在河內市中心的國賓館舉行。（圖／路透）