《日經》引述韓國瑜：洽簽和平協議不可避免　時間越來越緊迫

▲韓國瑜22日接受外媒聯訪。（圖／翻攝自日本經濟新聞）



記者丁維瑀／綜合報導

《日本經濟新聞》22日引述高雄市長韓國瑜的話指出，台灣與中國大陸商談和平協議是不可避免的，且隨著兩岸關係不穩定，時間也越來越緊迫。文中引述他批評總統蔡英文「有三不」，包括不愛中華民國，不想要九二共識，也不要台灣獨立，「她想把我們帶到哪裡去？她沒有告訴我們。就像沒有指南針的船隻。」

文中指出，韓國瑜22日告訴外國記者，台灣與中國大陸洽簽和平協議是不可避免的，如今時間已經不多。他並沒有進一步探討協議的內容，也沒有明確表示若洽簽協議，他是否會尋求台灣的外交地位獲得承認。

根據報導，韓國瑜說他支持九二共識，不過，雙方可以有不同的解讀。他表示，大多數台灣人不接受北京所要求的統一，多數人都期盼維持現狀。

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▲韓國瑜認為，與中國大陸展開談話是無法避免的。（圖／記者洪正達攝）



被問到是否會參與2020選舉，韓國瑜拒絕透露。《日經》描述，韓國瑜的立場與蔡英文形成鮮明對比，後者透過反擊習近平而激怒北京。

最新民調顯示，韓國瑜2020若代表國民黨參選總統，勝選機率最高。國民黨主席吳敦義日前則表示，不排除徵召韓國瑜參選2020總統。

《日經》最後指出，韓國瑜直接批評蔡英文沒有告訴人民方向，宛如船隻沒有指南針，「繼續購買武器，挑釁另一邊，並告訴人們對岸（負面的事情）。這是錯誤的做法。」