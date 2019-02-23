換裝潢更簡單！IKEA將推「出租家具」服務　靠再回收減少浪費

▲IKEA將推出租賃家具服務。（圖／記者張一中攝）

記者錢玉紘／綜合報導

家具零售業龍頭IKEA又有新的商業模式，IKEA母公司宜家集團（Inter Ikea）執行長盧夫（Torbjorn Loof）日前表示，最快從2月份開始推「出租家具」服務，會先在瑞士試辦，這麼做可以減少浪費，延長產品的生命週期，實現「循環經濟」並發揮更大效益。



這個方案開始實施後，消費者就可以將桌椅、櫥櫃等家具用租的方式帶回家，租期到了之後再由IKEA將家具收回。IKEA的一名發言人提到，「我們發現，鼓勵消費者實現循環經濟是一件極具潛力的事情，我們可以透過開發新的商業模式，讓消費者可以獲取、關心或傳承我們的產品，來實現家具的循環經濟」。

目前的試辦措施只有包含辦公用家具，但IKEA也不排除之後加入廚房用具或其他產品，盧夫就提到，租賃家具可以視為另一種投資廚房的方式，「當這樣的循環模式開始運作時，我們就不僅是對銷售產品感興趣，更可以研究顧客是如何照顧和使用這些家具的」。

至於回收後的家具該如何處理？盧夫提到，IKEA會整修這些歸還的家具，讓產品回復全新水準後繼續出租，延長壽命，也能創造更永續的商業模式。目前IKEA還沒有公布完整的計劃，租賃價格或回收方式等細節租賃計劃都還有待決定。

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▲租賃家具可以減少浪費，讓家具發揮更大價值。（圖／記者張一中攝）

IKEA近年來越來越注重循環經濟以及減少浪費，租賃計畫也是這個目標的一部分。IKEA也推出更多有關修理、回收和再販售的計畫，例如今年6月在愛丁堡格拉斯哥（Glasgow）就即將執行「家具交換計畫」，IKEA鼓勵顧客將使用過的產品帶回商店內，以低廉的價格再次售出，或是捐給慈善團體，顧客則會得到現金優惠卷，比例則取決於產品的新舊狀況。

在日本也有過類似的作法，去年日本IKEA的9間分店推出「嬰兒家具」出租的服務，父母只要在3個月內歸還家具，可以拿回售價50%的退款，1年內歸還則可得退款30%，這樣的考量是因為寶寶成長速度很快，許多用品短時間內就會被淘汰，許多爸媽認為這個服務相當實用貼心。