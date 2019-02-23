4歲女童車禍摔入象群　大象「伸壯腿圍住」貼心保護！

▲4歲女童因一隻大象保護而逃過一劫。（圖／路透資料照）

國際中心／綜合報導

泰國日前才發生一名僧侶因堅持坐在大象必經道路上打坐，結果慘遭大象活活踩成肉泥，近日印度則有一名4歲女童，因車禍導致摔入群象之中，但大象不但沒有踩死女童，還貼心保護她。

據《印度斯坦時報》報導，事發於21日加魯馬拉（Garumara）森林附近的31號國道上。女童阿娜（Ahana）的父親高許（Nitu Ghosh）騎著機車，載著妻子提莉（Titli）和阿娜到一處寺廟參拜，參拜結束後，在回家的途中路經一處公路，這處公路剛好在加魯馬拉森林上，就在這公路上，高許一家人剛好碰上一群大象正在遷移。看到象群後高許立刻緊急剎車，結果被後方的一輛車不小心撞到，3人全部從車上摔了下來，阿娜就剛好摔到大象群中，整個被象群包圍。

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▲大象在遷徙時如被阻擋，可能會感到被威脅。（示意圖／Unsplash）

正當高許和提莉驚慌之時，突然有一隻大象，用粗壯的象腿把阿娜圍住在兩腿之間，原來這隻大象在保護阿娜，避免她被其他大象踩到。而這隻大象也在其他同伴離開後，才離開阿娜走了。報導也指出，由於當地時常傳出大象殺人事件，因此阿娜摔到象群時，跟在高許後方的一名卡車司機，便立刻狂按喇叭，希望用聲音讓大象因受驚而快速走離。

在象群全部離開後，阿娜也重回媽媽的懷抱。據悉，高許與提莉因車禍有些受傷就醫，阿娜則沒有嚴重外傷，但心理受到不小驚嚇。

同樣境內有許多大象的泰國，本（2）月也發生大象踩死人事件。一名35歲僧侶堅持在「象群必經之路」的森林道紮營打坐練功，當地人再三勸他離開，但他仍迷戀當地的「祥和氣氛」，結果還沒修行完成，就遭到象群活活踩死，屍體都被踩成肉泥了。

▲泰國警方研判，這名僧侶在遇害當晚，至少有15隻大象經過。（圖／翻攝臉書／OLLEKE BOLLEKE IN THAILAND）