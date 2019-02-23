國會遲到3分鐘！日官員遭抵制5小時急道歉　在野黨要求下台

▲櫻田義孝爭議不斷。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

日本2020年東京奧運會國務大臣櫻田義孝（Yoshitaka Sakurada）21日出席國會時遲到3分鐘，引發在野黨議員強烈不滿，預算委員會會議也遭到抵制5小時，為此他特別公開致歉。他先前失言風波不斷，在野黨一再要求他下台。

69歲的櫻田義孝屬於自由民主黨，他21日出席國會時晚了3分鐘進場。在野黨議員表示，遲到代表不尊重這份職位，因此抵制預算委員會會議長達5小時以此抗議。

這並非櫻田義孝首次遇見危機，他上周表示，對於奧運游泳健將池江璃花子（Rikako Ikee）被診斷出患有白血病，他感到失望，「她是（2020東京奧運會）潛在的金牌得主，我們對她有很高的期望，我真的很失望。」面臨大肆批評後他才道歉。

此外，櫻田義孝也任職資安大臣，但他去年11月卻在國會上自爆，他從來沒用過電腦，長期都是派給下屬去做，也不清楚到底什麼是USB。回到2016年，他當時擔任自民黨副幹事長，竟然稱呼慰安婦是「職業妓女」，受到南韓猛烈抨擊。

櫻田義孝去年10月上任，必須監督2020東京奧運會的網路安全。根據《朝日新聞》近期民調，有65％民眾認為，他不適合擔任奧運國務大臣。