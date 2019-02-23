貿易戰期限將至！川普會面劉鶴　「磋商有巨大進展」再延長2天

▲中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特海澤。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普在白宮橢圓形辦公室，與正在第七輪中美經貿高級別磋商的習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴會面。川普表示，由於雙方的協商取得重大進展，' 再延長兩天繼續談。



新華社報導，劉鶴首先轉達習近平致川普的口信。習近平在信件中指出，「近一段時間以來，兩國經貿團隊落實我同總統先生在阿根廷會晤達成的共識，開展了密集經貿磋商，取得積極進展」，雙方和國際社會對此普遍反響積極，希望繼續本著相互尊重、合作共贏的態度，再接再厲，相向而行，達成互利雙贏的協定。

習近平提到，「我願同總統先生通過各種方式保持密切聯繫，我和我夫人彭麗媛教授向總統先生、梅蘭妮亞女士和家人致以誠摯問候和良好祝願」。



劉鶴則表示，此次作為習近平主席的特使再次訪問華盛頓，是為了進一步落實兩國元首達成的重要共識，推動經貿磋商在已有基礎上取得更大進展。磋商進行兩天來，兩國經貿團隊進行了富有成效的談判，在貿易平衡、農業、技術轉讓、智慧財產權保護、金融服務等方面取得積極進展。下一步，雙方將加倍努力，抓緊磋商，完成好兩國元首賦予的重大職責。

而川普則是在會中感謝習近平捎來的口信，他回應，「我同習近平主席有著密切而強有力的關係」。美中關係極其重要，當前兩國關係十分良好，本輪高級別經貿磋商取得巨大進展，同時仍有不少工作需要完成。為此，雙方已決定將本輪磋商延長兩天。美方願同中方共同努力，推動磋商取得更多成果。

川普提到，「我相信雙方將最終達成一個有意義、對兩國都有利的協議。我非常期待在不久的將來再次同習近平主席會晤，共同見證美中經貿關係的歷史性時刻」。

同時，這場會議中與會的還有美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、川普女婿、白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）等人。