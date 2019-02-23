影／人民餓翻、薪水變廢紙　委內瑞拉軍方開槍「殺死領取物資2人」

記者丁維瑀／綜合報導

委內瑞拉持續陷入緊張局勢，為了阻止反對派從鄰國運送援助物資，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下令關閉連接哥倫比亞與委國的3座橋樑。當局軍方22日甚至在邊界處向平民開槍，造成至少2死、14傷，只為阻止民眾領取人道物資。

▲委內瑞拉軍方向原住民開槍，導致2人死亡。（圖／路透）



委國反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）自封為臨時總統，要把馬杜洛逼下台，他預計23日開始將會有人道主義救援協助國內。數千名志工22日晚間準備把援助物資帶入委國，儘管馬杜洛放話說「不會允許通過」。

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▲瓜伊多受到美方支持。（圖／路透）



據了解，委國士兵當時駐守在巴西邊境附近，與想領取物資的平民發生衝突而開槍，受害者包含當地原著民婦女羅德里格茲（Zoraida Rodríguez），她生前是街頭食物小販。幾小時後，另一名傷者也不治身亡。

其中一名傷者德爾加多（Alberto Delgado）表示，他必須外出抗議，他的幾名親戚都生病了，包括他的祖父躺在病床6年，「我的雙腿被射中，我希望所有委內瑞拉人都能看到。唯一要負責的是馬杜洛，現在他必須離開。我們要把這個罪犯趕出去。」

▲馬杜洛面臨高升的民怨。（圖／路透）



委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）22日透過推特表示，在援助物資抵達前，當局決定暫時關閉3座橋樑，此舉是為了維護國家的和平與主權。

《每日電訊報》報導，俄羅斯、古巴與中國將繼續支持馬杜洛政權，並指責美國利用提供物資的行為，實際上是對馬杜洛採取軍事行動的策略。俄國外交部發言人扎哈諾娃（Maria Zakharova）表示，瓜伊多的舉動看似為給予援助，其實旨在挑起衝突。

《衛報》指出，委國人民長期面臨飢餓、醫療短缺等問題，嚴重的通貨膨脹使得薪水幾乎沒有價值，目前為止，安全部隊仍要依靠馬杜洛。不過，瓜伊多正努力贏得軍隊的心。