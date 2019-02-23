慎入！59歲男忍鼻塞兩年...狂流白色鼻涕　竟是「鼻孔裡長牙齒」

▲男子鼻孔裡面長出牙齒。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

一名59歲的男子受到鼻塞所苦長達2年，到醫院檢查掃描後發現他的鼻孔裡長了不明的白色硬物，醫生將這個硬物透過手術取出，檢驗後才驚覺，這個長在鼻孔裡的東西竟然是一顆牙齒。醫生表示，這樣的狀況非常罕見，過去50年間僅有23起病例而已。



這個案例發生在丹麥，並被發表在醫學期刊「BMJ Case Reports 」上，報告中附上的照片可以清楚看到，該病患鼻子內突出一個小小的珍珠白色物體。該男子在過去兩年期間不斷受鼻塞、聞不到味道等症狀所苦，且左邊的鼻孔時常會留乳白色分泌物，他自行買了鼻用類固醇噴霧，希望減緩腫脹情形，但是一個月後並未解決問題，於是到奧胡斯（Aarhus）大學附設醫院的耳鼻喉科檢查。

醫生掃瞄了男子的鼻子，發現整個鼻子呈現彎曲到一邊的狀態，而且鼻腔內還有腫塊，原先懷疑是囊腫或是腫瘤，因此決定動手術將不明硬物拉出，檢驗之後才發現竟然是一顆牙齒。報告中提到，這樣的狀況相當罕見，在1959年到2008年期間，總共只有23起病例。



而先前的案例中則顯示，牙齒移位通常是受到臉部受傷、感染或是唇顎裂等發育問題影響。這名病患曾經在年輕的時候摔斷下巴，還進行了手術，但是醫生們還不確定這兩起事件是否有關聯，「病患很有可能過去都一直有長在鼻子內的牙齒，只是比較晚才出現症狀」。該病患接受鼻腔鹽水沖洗治療，並服用10天抗生素，一個月之後就復原了。