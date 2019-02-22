「川金二會」27日登場　美總統御用專機「海軍陸戰隊一號」抵越南待命

▲美國總統專機「海軍陸戰隊一號」近日抵達越南待命，將在「川金二會」中供川普使用。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）預計於本月27、28日，在越南首都河內與北韓領導人金正恩會面。據越南當地媒體報導，美國已將川普專用的直升機「海軍陸戰隊一號」（C-17）空運到河內，運輸機上可能還有載其他領導人會談所需的物品。

綜合外媒報導，「川金二會」倒數一周，各項工作正如火如荼地進行當中，搭載美國總統專用直升機的C-17近日現身越南機場，待命美國總統川普前來。

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▲「 川金二會」27日登場。（資料照／朝中社）

「海軍陸戰隊一號」（Marine 1）是美國總統所搭乘的美國海軍陸戰隊專機的無線電台呼號，不同於空軍一號的是，「海軍陸戰隊一號」是直升飛機，一般用於國內短途旅行；當美國總統出國訪問時，「海軍陸戰隊一號」通常會與專車「猛獸」一起被提前送至目的地。

一般來說，美國總統出行都是先坐「海軍陸戰隊一號」直升機到達安德魯斯空軍基地，接著再乘坐「空軍一號」飛往全國或是世界各地。這次的「川金二會」，川普將搭著「海軍陸戰隊一號」在越南國內移動。

當美國總統出國訪問時，海軍陸戰隊第一直升機中隊（HMX-1）的直升機也會與「空軍一號」一起行動，通常是由美國空中機動司令部派諸如C-5或C-17之類的軍用運輸機負責，將直升機及其配件還有機組成員運送到出訪國。