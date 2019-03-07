別人男友是6塊肌，我的男友是五花肉　5個另一半的理想與現實差距

編輯／Ping 圖／「補啾（IG@chien_cat1920）」授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，以下同。

有時候在滑社群的時後，都會看到許多厲害的插畫家，他們的作品總是讓人好有共鳴，不管是關於朋友相處時的糗事，還是情侶之間的大小事，都能讓我們會心一笑，讓我們知道我們並不孤單（笑）～像是IG上的插畫家「補啾」，就畫出自己另一半與別人的差異，還不趕快拉你旁邊那位一起看。

「別人被男友捏臉時／自己被男友捏臉時」

別人被男友捏臉臉是可愛，就像偶像劇一樣怦然心動～但是，自己被男友捏臉臉就像一團可口的肥肉，與今年豬年應景呢（哭）。

「別人的男友／自己的男友」

別人的男友掀開衣服有６塊肌，自己男友...不用掀！隔著衣服就看得到底下的三層肉了（溢出）...

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「別人家男友是型男大主廚／自己家男友是鍋子大爆炸」

別人家的男友是型男大主廚，三兩下就是一桌美味的菜，自己男友則是燒破鍋子、燒廚房，看來今晚還是叫外賣好了。

「別人女友冬天的樣子／自己女友冬天的樣子」

別人女友在冬天時，看起來特別楚楚可憐，深怕她會冷，可是回頭看看自己的女友，沒錯！不要懷疑，那隻小豬就是你女朋友～還不趕快帶她去吃好料的補補身子。

「別人交另一半是這樣／自己交另一半是這樣」

別人的另一半成熟又大方，自己的小孩，啊不！是女友...

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