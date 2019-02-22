阿拉伯版北約？ 美召集多國籌組「中東戰略聯盟」

▲沙烏地阿拉伯是美國在中東的重要戰略盟友。圖為之前總統川普(右)會見沙國王儲沙爾曼的畫面（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國國務院21日發表聲明說，美方當天跟來自阿拉伯國家和地區組織的代表在華府召開會議，討論成立「中東戰略聯盟」(Middle East Strategic Alliance, MESA)的相關事宜。

聲明中說，美方與來自巴林、埃及、約旦、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國以及「波灣阿拉伯國家合作委員會」的高級官員會面，就籌建「中東戰略聯盟」的政治和安全基礎問題進行討論。與會各方還討論了該聯盟在多個領域的未來戰略目標。

聲明中說，此一聯盟是防禦性質，將致力於推動成員實現共同目標、應對地區安全和繁榮面臨的威脅。該聯盟由政府各部門廣泛參與，「旨在透過加強在政治、經濟、能源和安全領域的多邊合作推進地區穩定、安全與繁榮」。

聲明中又說，美國期待繼續跟各方就相關議題展開積極討論，以增強協同能力，更有效的應對各方在該地區共同關鍵利益的「現有和潛在挑戰」。

美國希望扶植中東地區盟友，以推動建立號稱「阿拉伯版北約」(Arab NATO)的中東戰略聯盟，為美國中東戰略服務。但分析人士認為，「阿拉伯版北約」成員國內部矛盾複雜，而且土耳其等地區大國及俄羅斯等外部勢力在該地區各有利益訴求，美國恐將面臨重重挑戰。 益訴求，美國恐將面臨重重挑戰。